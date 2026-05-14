東京Vの城福浩監督（65）が、16日の水戸戦へ向けて非公開練習後に取材対応し、GWの過密日程を振り返った。水戸戦が中2日、中3日での6試合目、中2日が2試合続くが、「ナイターで試合をやって、移動して中2日で昼間の試合が一番きつい」という。「ナイターの後は頭も体も覚醒して寝られない。タフさが要求されるので、コンディションを見極めないといけない。準備している選手と試したい選手と勝ち点3取るためのファイティングポ