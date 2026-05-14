ジョン・レノンの長男で人気シンガーのジュリアン・レノン（６３）が、冠状動脈性心疾患と糖尿病予備軍と診断されたことを明かし、病気を早期に発見できたため「ある程度のダメージを回復できた」と語った。米誌ピープルが１３日、報じた。ジュリアンは１０日にインスタグラムに投稿した自然写真の連続写真のキャプションに、自身の健康状態に関する最新情報を記した。「冠状動脈性心疾患と糖尿病予備軍と診断されました。私は