◆大相撲夏場所５日目（１４日・両国国技館）西前頭１３枚目・玉鷲（片男波）は、新入幕の東前頭１６枚目・若ノ勝（湊川）に押し出され、５連敗となった。頭からの強烈な当たりで土俵際まで押し込んだが、残され、いなされるとあっさりと土俵を割った。４１歳の鉄人は今場所が幕内在位１００場所目。幕内勝ち星が７１２勝で日馬富士と並び歴代８位につけており、通算勝ち星９００にあと５勝と迫っている。だが、負けが続くと、