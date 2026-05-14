元宝塚歌劇団星組トップスターで女優の瀬戸内美八が１４日、大阪市内で行われた朗読歌劇「心中・恋の大和路」の取材会に出席した。同公演は、江戸時代の歌舞伎作家・近松門左衛門の「冥途の飛脚」を題材に１９７９年、瀬戸内が主演した舞台を朗読歌劇として再演するというもの。今回は、忠兵衛役を瀬戸内、梅川役を南風舞が演じる（役替わり＝忠兵衛・壮一帆、梅川・愛加あゆ）。公演日は、６月２４〜２８日に東京・草月ホール