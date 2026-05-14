鹿児島市で今月11日、横断歩道を渡っていた男子児童が車と接触してけがをしたあと、車がそのまま立ち去ったひき逃げ事件。現場から立ち去った車の持ち主の男性がひき逃げを認めていて警察が事情を聞いています。 鹿児島南警察署によりますと、この事件は今月11日午後5時ごろ、鹿児島市中山2丁目の県道で、横断歩道を渡っていた鹿児島市の10歳の男子児童が走ってきた車と接触し軽いけがをしたものです。 警察は、ひき逃げ事件とし