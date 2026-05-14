鹿児島空港の国際線の利用を図るために、鹿児島県はパスポートや団体ツアーの費用の一部を補助することになりました。 きょう14日開かれた「鹿児島空港国際化促進協議会」には、県や経済団体、航空会社などが参加しました。 鹿児島空港を発着する国際定期路線はソウル、上海、台北、香港の4つです。 パスポートの取得にかかる費用…どのくらい補助？ 県民が国際線を利用しやすくするために、パスポー