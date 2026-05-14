コリコリ、ムチッ。独特の食感が楽しい「きくらげ」。乾物なのでストックしやすく、あと一品ほしいときにも頼れる存在です。そんなきくらげをシンプルに味わうなら、中国料理研究家・酒徒さんイチ押しの「きくらげの辛子だれ」をぜひ。ゆでたきくらげにピリッと刺激的なたれを合わせれば、これが止まらないおいしさ。あとを引く辛みがクセになります。『きくらげの辛子だれ』のレシピ材料（2〜3人分）きくらげ（乾燥）……20g 〈た