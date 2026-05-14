【モデルプレス＝2026/05/14】フリーアナウンサーの谷尻萌が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。すっぴん姿を公開した。【写真】27歳フリーアナ「可愛すぎる」透明感溢れるすっぴんショット◆谷尻萌アナ、着物姿のすっぴんショット披露谷尻アナは「自分で着物を着て 茶道のお稽古に行ってきた〜」と報告。「すっぴんだから 写真小さめに載せとく」と謙遜しつつ、薄緑の着物に身を包んだ写真を披露している。髪を後ろでま