【モデルプレス＝2026/05/14】モデルの長谷川理恵が5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。【写真】52歳ママモデル「ご飯もパスタもあるの嬉しい」13歳息子へのボリューム満点弁当◆長谷川理恵、息子への手作り弁当披露長谷川は「ボンさん 今日も1日元気に楽しんできてね 母ちゃんより」と“ボン”の愛称で知られる息子へのメッセージとともに弁当の写真を投稿。昆布の佃煮をのせたご飯に、