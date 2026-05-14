佐賀市の土手に79歳の母親の遺体を遺棄したとして、53歳の韓国籍の男が逮捕され、14日午後、送検されました。死体遺棄の疑いで逮捕され、送検されたのは、自称、滋賀県に住む韓国籍の無職、金本保則こと金鎮日容疑者（53）です。警察によりますと、金本容疑者は4月16日から5月12日の間に、佐賀空港に近い佐賀市川副町犬井道の土手に、母親の文子さん（79）の遺体を遺棄した疑いです。「間違いない」と容疑を認めています。金本容疑