メインシナリオ・・・このところの上昇で短期の上向きのトレンドが鮮明になっている。きょう、4月23日以来の9.2円台に一時乗せており、4月22日の高値9.216円を上抜けば、4月17日の高値9.255円を試す可能性がある。4月17日の高値9.255円を上抜き、年初来の高値を更新するようなら、2024年6月3日の高値9.290円が上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の基準線の9.073円や転換線の9.069円を下抜き、7日の安値9.