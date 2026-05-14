メインシナリオ・・・上値を模索、年初来高値の0.7278が最初の関門。6日に0.7278まで上昇し、1日に付けた年初来高値0.7228を上抜いた。その後、高値圏でのもみ合いが続いている。現状、10日線が支持になっており、再び買いが先行するとみる。年初来高値の0.7278が最初の関門。高値更新となれば、22年6月3日の高値0.7283や節目の0.7300を目指そう。0.73台に浮上するようなら、節目の0.7350や0.7400を意識した展開になる。これらを上