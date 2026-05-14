メインシナリオ…1.18ドル手前まで上昇したところでは、上値を抑えられて下げに転じている。1.17ドル割れまで下げたところでは底堅い動きが見込まれ、調整一服後に再び上昇に転じる展開となりそうだ。その場合の最初のポイントは、基準線の1.1750となる。ここを抜けて来ると、5月6日の高値1.1797、1.1800ドルの節目、4月17日の高値1.1849、2月10日の高値1.1929などを試すとみられる。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、5月5