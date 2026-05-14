量子ドット×ミニLEDの“AQUOS XLED”「4T-75X9A」 シャープは5月14日、有機ELアクオス「AQUOS OLED」やミニLEDアクオス「AQUOS XLED」、テレビ向けの新サービス「AQUOS AI」の発表会を開催した。このなかでサムスン製有機ELパネルを採用しなかった理由や、他社で採用が相次ぐRGBミニLEDを搭載しなかった理由を明かした。 2026年のAQUOS OLEDは「S9A/S7A」シリーズの計8機種、AQUOS XLEDは「X9A/X7A」シ