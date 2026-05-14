朝日放送ラジオ（ABCラジオ）はこのほど、「第51回JRN・JNN アノンシスト賞」のCM部門で朝日放送テレビの北村真平アナウンサーが最優秀賞を受賞したと発表した。【動画】元気な姿ににっこり！1年半の産休・育休から復帰したABCテレビ塚本麻里衣アナJRN・JNNアノンシスト賞は、JRN・JNN系列各局のアナウンサーを対象に、年間を通じて放送されたアナウンス業務の中で優秀な活動に対して贈られる。BMW OsakaラジオCM』（120秒）に