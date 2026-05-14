今年2月に56歳で亡くなったロックバンド・LUNA SEAのドラマー・真矢さんのお別れ会が14日、都内で行われた。【写真】バスドラにはLUNA SEAの5人ショット… お別れ会で展示されたドラム会に参列したアーティストの西川貴教が取材に対応。真矢さんについて「19、20歳からお互いバンドで切磋琢磨してきた仲なので、現世からいなくなっていることに信じられません」と悲しみを口にした。そして大阪で活動していた時のことを回顧