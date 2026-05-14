中国を訪問しているアメリカのトランプ大統領と習近平国家主席が会談しました。中国側は「戦略的で安定した関係」という新たな概念を打ち出し、アメリカとの関係を重視する姿勢を示しています。中国外務省によりますと、14日に行われた会談で習主席は「トランプ大統領とともに中米関係という巨大な船の針路を正しく導き、今年を両国関係にとって過去を継承し、未来を切り拓く歴史的な年にしたい」と主張。「建設的・戦略的で安定し