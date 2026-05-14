◆ロサンゼルス・ドジャース4ー0サンフランシスコ・ジャイアンツ13日（日本時間14日午前11時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）ドジャースの大谷翔平選手が先発登板し3勝目。奪三振ショーを披露し、防御率もメジャートップに立ちました。大谷選手は二刀流を封印し、投手専念でジャイアンツ戦に臨みます。初回、ランナー3塁1塁のピンチを招きますが、スイーパーで空振り三振。無失点も首をひねりな