◇パ・リーグオリックス―楽天（2026年5月14日楽天モバイル）オリックス・岸田監督は直近4試合で3度目の零封負けに、「そういう時期も必ず来ると思ってやっていますけど…。今、もしかしたらちょっと我慢のしどころかも分からないのでね」と唇を噛んだ。初対戦の楽天・ウレーニャを前に左打者8人を並べるも、7回途中まで4安打と抑え込まれた。特に心配はこの日3三振を喫するなど4打数無安打の新助っ人・シーモアで、こ