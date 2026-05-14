4月1日から始まった自転車への青切符交付ですが、施行から1カ月間の運用状況が明らかになりました。社会部の警察庁担当の河村忠徳記者とお伝えします。「青切符導入から1カ月。実態は」と「そして最多は東京。地域差も」の2つのポイントについて聞いていきます。山崎夕貴キャスター：まずは1つ目のポイントです。青切符の導入によって自転車の取り締まりの実態はどうなっていますか？河村忠徳記者：全国で4月1日の導入から、1カ月