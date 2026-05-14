5月10日（日）の『有吉クイズ』では、ロケ中に気になったことをメモしあう人気ドライブ旅企画「メモドライブ」が放送された。今回は、参加者が40歳以上の“オトナ独身男女編”。車内で盛り上がった大久保佳代子（オアシズ）と坪倉由幸（我が家）は、ゲームセンターで2ショット撮影することに。坪倉は、大胆にも大久保を後ろから抱きしめ…!?【映像】大久保佳代子＆坪倉由幸のバックハグ2ショットプリ今回の参加者は、大久保と坪倉