5月14日、B2西地区に所属する鹿児島レブナイズは、駒水大雅ジャックが契約満了となり、退団することを発表した。なお移籍先はすでに決定済みで、後日移籍先クラブより発表される予定だ。 27歳の駒水は奈良県出身で、200センチ95キロのスモールフォワード。2020－21シーズンに大阪エヴェッサでプロデビューを果たすと、2024－25シーズンより鹿児島に加入。2年目となる今シӦ