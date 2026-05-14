第一稀元素化学工業は１４日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は３７０億円（前期比３．５％増）、営業利益予想は３０億円（同１３．８％減）とした。年間配当予想は中間・期末各１５円の合計３０円（前期実績は２８円）を見込む。ハイブリット車需要が堅調に推移し増収となる一方、利益面では設備修繕費用や研究開発費の増加などが負担となる。なお、２