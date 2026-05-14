&TEAMが、現在開催中のアジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'』のアンコール公演を、自身最大規模の会場である埼玉 ベルーナドームにて9月5日、6日に開催する。 （関連：【画像あり】『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'』Kアリーナ横浜公演よりライブ写真） 同情報は、5月13日にKアリーナ横浜にて行われた同ツアーの初日公演で発表された