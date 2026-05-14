突然の雷。きょう（14日）午後4時20分、気象庁の雷情報（落雷）をみると、雷の活動が活発になっていることがわかります。 【写真を見る】【突然の雷】近くに避難できる場所がない時どうすれば？雷から身を守る大切な行動「保護範囲」と最終手段の「雷しゃがみ」とは 場所を選ばす、突然発生する雷から身を守るためにはどうしたらいいのでしょうか？ 雷鳴は雷接近のサイン 雷に詳しい日本大気電気学会によりますと、雷接近の