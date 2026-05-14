１４日の東京株式市場で日経平均株価は前場にプラス圏で推移する場面もあったが、次第に値を消し、後場に入ってマイナス圏に転落。大引けにかけて下げ幅を広げ、安値引けで着地した。 大引けの日経平均株価は前営業日比６１８円０６銭安の６万２６５４円０５銭と３日ぶり反落。プライム市場の売買高概算は３１億６８８９万株、売買代金概算は１２兆３７６億円。値上がり銘柄数は６６４、対して値下がり銘柄数は８６９、変わ