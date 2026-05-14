フランス代表は日本時間15日午前3時に北中米ワールドカップメンバーを発表する。米『スポーティングニュース』がその詳細を伝えている。ディディエ・デシャン監督による発表は、仏テレビ局『TF1』の午後8時ニュース番組『20H』内で行われる予定。仏『レキップ』によると、当初は日本時間14日の発表予定だったが、パリSGとランスのリーグ戦が同日に変更されたことで、1日後ろ倒しになった。発表は指揮官が直々に読み上げるス