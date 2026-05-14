愛媛FCは14日、愛媛サポーター1名によるJリーグ試合運営管理規定に違反する行為が発生したことを発表した。クラブ公式サイトによると、当該事案は4月29日にニンジニアスタジアムで行われたJ2・J3百年構想リーグWEST-A第13節・FC今治戦で発生。イベント広場で相手クラブファンに対する罵声を確認したという。クラブはホームゲーム1試合入場禁止の処分を下し、対象試合は今月30日のプレーオフラウンド第1戦になる。処分決定以