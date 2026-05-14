ドウシシャは5月に、冷却プレートを備えたポケットサイズのハンディファン「アイスターボファン ポッケ」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。カラーは、ブラック、オフホワイト、オリーブの3色。価格は3828円。●100段階の風量調節「アイスターボファン ポッケ」は、高速モーターの搭載によって、100段階の風量調節を可能にした大風量のハンディファン。あわせて、本体正面には冷却プレートも