【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ソロデビュー40周年を迎える“ラブソングの王様”鈴木雅之が、5月21日放送のNHK『SONGS』に登場する。 ■昭和・平成・令和のデュエット名曲を振り返り、その魅力を紐解く これまで、ソロ歌手として数々のヒット曲を送り出すとともに、昭和には「ロンリー・チャップリン」、平成には「渋谷で5時」、令和に「DADDY ! DADDY ! DO !」など、デュエットソングでもヒットを生