【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSが、7月19日にアメリカのニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで開催される『FIFAワールドカップ2026(TM)』決勝戦ハーフタイムショーの共同ヘッドライナーに就任することが発表された。 ■「音楽は希望と調和を伝える普遍的な言語だと信じている」（BTS） 『FIFAワールドカップ2026(TM)』の決勝戦でハӦ