Ｔ．Ｓ．Ｉ [東証Ｇ] が5月14日大引け後(16:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常損益は1200万円の黒字(前年同期は3900万円の赤字)に浮上し、通期計画の2億0500万円に対する進捗率は5.9％となった。 同時に、従来無配としていた今期の上期配当を5円(前年同期は無配)実施するとし、従来無配としていた下期配当も10円実施しする方針とした。年間配当は15円となる。配当の実施は21年3月上場以来初めて。