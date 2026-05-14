フィックスターズ [東証Ｐ] が5月14日大引け後(16:30)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比9.5％増の16.4億円に伸び、従来の23.3％減益予想から一転して増益で着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の26億円→31億円(前期は25.8億円)に19.2％上方修正し、増益率が0.7％増→20.1％増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表し