西川ゴム工業 [東証Ｓ] が5月14日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比46.9％増の111億円に拡大したが、27年3月期は前期比23.1％減の86億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を182円→183円(前の期は1→2の株式分割前で209円)に増額し、今期も前期比1円増の184円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比34.3％増の25.9億円に拡