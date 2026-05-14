エスクリプトエナジー [東証Ｓ] が5月14日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の最終損益(非連結)は25.2億円の赤字(前の期は0.9億円の赤字)に赤字幅が拡大し、従来予想の14.4億円の赤字を下回って着地。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の最終損益は7.7億円の赤字(前年同期は0.6億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、売