日本テレビホールディングス [東証Ｐ] が5月14日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比24.9％増の820億円に伸びたが、27年3月期は前期比28.1％減の590億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を40円→45円(前の期は40円)に増額し、今期も45円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比19.6％減の183億円に減り、売上営業利益率