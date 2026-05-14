ユニバーサルエンターテインメント [東証Ｓ] が5月14日大引け後(16:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結営業損益は34.9億円の黒字(前年同期は25.1億円の赤字)に浮上したが、通期計画の160億円に対する進捗率は21.9％にとどまり、5年平均（ただし赤字期を除く）の56.0％も下回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-9.2％→12.3％に急改善した。 株探ニュ