バリューＨＲ [東証Ｐ] が5月14日大引け後(16:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比18.3％減の2億円に減り、通期計画の16.3億円に対する進捗率は12.6％にとどまり、5年平均の24.0％も下回った。 同時に、今期の上期配当を従来計画の13.5円→14.5円(前年同期は13円)に増額し、年間配当は28円になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の11.0％→7