三井住友トラストグループ [東証Ｐ] が5月14日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比23.3％増の3175億円になり、27年3月期も前期比19.7％増の3800億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は47.5円とし、7月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は2.7％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(