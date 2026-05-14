北海道内で５月３日、部活動の送迎中に教員が運転する車が事故を起こしていたことがわかりました。北海道教育委員会は、福島県の磐越道で発生したバス事故もあったことから、すべての道立学校を対象に実態調査をして、安全対策を検討するということです。５月６日、福島県の磐越道で、高校のソフトテニス部の部員がバスで遠征中に２１人が死傷する事故が発生しました。バスはレンタカーで、運転していた男は客を運送して対価