■日本野球機構(NPB)は14日の公示を発表。中日はDeNA戦に先発予定のマラー投手を登録しました。2年目助っ人のマラー投手は、今季2試合に登板し、0勝2敗、防御率4.63。前回30日のDeNA戦では、7回途中4失点で黒星を喫すると、4日に登録を抹消されました。以降2軍調整を続け、6日にはファームのヤクルト戦に先発登板。6回1失点の好投を披露し、勝利投手となりました。この日行われるDeNA戦で、今季3度目の先発マウンドに臨みます。