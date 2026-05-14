◇MLBドジャース4-0ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手がジャイアンツ戦に投手専念で登板し、7回無失点とこの日も好投。防御率はメジャー唯一の0点台の『0.82』とし、今季3勝目となりました。その大谷選手が試合後にインタビューに応じ、二刀流について思いを明かしました。まず、この試合でスイーパーを多投した理由を問われると「まあ張られている場面でも投げるべきときは投げますし、単純にボー