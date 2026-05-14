衆議院の憲法審査会では、憲法改正をめぐり、「緊急事態条項」のイメージ案について、各党が意見表明を行いました。大神櫻子記者の中継です。緊急事態条項の創設について、自民、維新、国民民主党が前向きな意見を表明したのに対し、中道改革連合は慎重な姿勢を示しました。14日に示された、「緊急事態条項」のイメージ案には、「緊急事態」として大規模な自然災害や外部からの武力攻撃などを事例としてあげています。そして国政選