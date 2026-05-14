LINEではそっけない。でも、実際に会うと優しい。そんな男性は少なくないでしょう。男性の本音は、“会っている時の行動”にかなりわかりやすく出るもの。本命相手には、無意識に接し方が変わっていきます。“スマホよりあなた”を優先する男性は本命相手といる時は、スマホを見る頻度が自然と減ります。通知が来てもすぐ開かず、会話やその場の空気を優先してくれるもの。この“目の前を大事にする姿勢”は、本命相手にだけ出やす