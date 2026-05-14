◇MLB ドジャース4-0ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手が7回無失点の好投。最後のイニングとなった7回には好捕球で失点のピンチを救ってもらったアンディ・パヘス選手へ感謝を示しました。先発の大谷選手はこの日、今季4度目の投手専念で登板。初回は四球とヒットで2アウト1・3塁のピンチを背負いますが、後続を三振に打ち取り無失点で切り抜けます。大谷選手は、その後も4回に三者連続三振の圧巻投球