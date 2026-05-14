大分市内の路上で11日、下校中の女子中学生の体を触った疑いで大分市の会社員の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、大分市高松東に住む会社員・石川一朗容疑者（26）です。 石川容疑者は11日午後6時45分頃、大分市内の路上でいきなり同意なく女子中学生の体を触った疑いが持たれています。 警察によりますと、現場は人通りの少ない市道です。女子中学生は石川容疑者と面識がなく、学校に被害を伝える