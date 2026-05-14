ソフトバンク大山凌投手（24）が14日、筑後ファーム施設での3軍戦で2イニングを投げた。2軍の大阪遠征に帯同せずに、先発モイネロのあとの登板。1軍首脳陣への映像報告、チェックも兼ねていた中で、8回から2イニングを投げた。「直球を狙ってくる相手に、あえて直球で押していった」と8回に2失点を許したが直球の最速で自己最速タイとなる154キロを連発した。今季はファーム公式戦で8試合にリリーフ登板し11回1/3、4安打、自