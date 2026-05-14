女優桐谷美玲（３６）が、サッカーＷ杯北中米大会開幕まであと１カ月となった１１日に東京都内で行われた「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６ＤＡＺＮキックオフカンファレンス」に出席し、久々にイベントの場に姿を見せた。かつては映画舞台挨拶や、ファッション系イベントのドレス姿などのイメージが強かったが、今回はＴシャツにモノトーンのシャツをはおり、黒のロングスカートで、ママのカジュアルコーデ風。夫は三浦翔