韓国の男性7人組「BTS」が、7月19日に開催されるW杯北中米大会の決勝戦(米ニュージャージー州、メットライフ・スタジアム)のハーフタイムショーに出演することが14日、発表された。W杯の大会公式Xを通じ、「スーパースターのマドンナ、シャキーラ、BTSが出演し、コールドプレイのクリス・マーティンによるキュレーション(主導)です」とアナウンスされた。W杯決勝でハーフタイムショーが行われるのは初めて。公式Xでは「この