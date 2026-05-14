【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１３日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのジャイアンツ戦に先発し、７回４安打無失点、８奪三振の好投で３勝目を挙げた。直球は最速１００・６マイル（約１６２キロ）をマーク。球数は今季最多の１０５球で、２試合連続で７回を投げ切った。防御率は両リーグトップの０・８２となった。指名打者（ＤＨ）は兼務せず、投手に専念したのは今季４度目。スコアは４―０で、ドジ